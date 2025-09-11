Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin hayata geçtiğini duyurdu. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası’nın iştirakiyle kurulan bu sistem, vatandaşların faizsiz ve bütçelerine uygun taksitlerle ev, araç veya iş yeri sahibi olmalarını sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin lansmanını duyurdu.

Türkiye’de bir ilke imza atan sistemle, devlet güvencesi altında faizsiz finansman modeliyle vatandaşların konut, araç ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

İKİ MODELLE ESNEK ÇÖZÜMLER

Bakan Kurum’un İstanbul’da düzenlenen lansman programında paylaştığı detaylara göre, sistemle ilgili iki farklı model sunuldu.

Faizsiz ev, iş yeri veya araç alımına imkan sağlayacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nasıl mı çalışacak❓ pic.twitter.com/8EudFioElV— Murat KURUM (@murat_kurum) September 11, 2025

Çekilişli Model: Noter huzurunda her ay yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılar, finansman desteğiyle ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek.

Müşteri Bazlı Model: Çekiliş olmadan, vatandaşlar teslimat tarihini kendileri belirleyebilecek. Peşinat ödeyerek veya taksitlendirerek hayallerindeki eve, araca ya da iş yerine kavuşabilecek.

Katılımcılar, kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yaparak belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından faizsiz olarak karşılayabilecek.

Sistem, Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olacak ve hiçbir faiz maliyeti olmadan uygulanacak.

“HERKES İÇİN YUVA, HERKES İÇİN UMUT”

Sistemin sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların barınma hakkını desteklediğini vurgulayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceğini emanet edeceği bir çatının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. 2002’den bu yana ‘Herkes için yuva, herkes için umut’ diyerek çalıştık. Sosyal konut projeleri, İlk Evim ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla milyonlarca vatandaşımızın yanındaydık. Şimdi bu sistemle daha geniş kitlelere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.