Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde; kantin işletmelerinin gerekli resmi belgelere sahip olup olmadığı, hijyen koşullarının sağlanması, gıda güvenliği standartlarının uygulanması ve personel hijyeni titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, öğrencilerin sağlığını korumak adına yürütülen bu denetimlerin sadece eğitim yılının başlangıcında değil, yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çocukların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, okul kantinlerinde güvenilir gıda tüketimini garanti altına almak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği duyuruldu.