Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2025) kapsamında açtığı stantla büyük ilgi topladı. Manisa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikler, gastronomik zenginlikler fuar katılımcılarının yoğun beğenisini kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, EMITT fuarında açtığı stantla kentin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası temsilcilerle paylaşırken Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de açılışa katılarak çeşitli temaslarda bulundu. Manisa standında, kentin turizm potansiyeli, yerli ve yabancı turizm profesyonellerine tanıtıldı. Manisa'nın turizm potansiyelini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, standı ziyaret ederek Manisa hakkında detaylı bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa’nın daha etkin tanıtımı için kurulan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve turizm şirketi Spilyum A.Ş. de EMITT 2025’te aktif rol aldı.

Manisa’nın tarihi, doğal ve kültürel mirası geniş kitlelere tanıtılırken kentin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçilerle önemli iş birlikleri de kuruldu. Fuar kapsamında, Manisa’nın doğal güzellikleri ve geleneksel üretim değerleri de tanıtıldı. Spilaş tarafından işletilen Niobe Kahve’nin ürünleri ziyaretçilere ikram edilirken kentin önemli değerlerinden biri olan Manisa Bezi, UNESCO tescilli Kula-Salihli Jeoparkı’nın doğal mirası ve turizm açısından sunduğu fırsatlar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Manisa’nın Tarihi Ve Kültürel Zenginlikleri Tanıtıldı

Ayrıca, katılımcılara yönelik düzenlenen bilgi yarışmalarıyla Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Manisa'nın gastronomik değerleri de fuarda büyük ilgi gördü.

Başkan Zeyrek, aşçı önlüğü giyerek Manisa’ya özgü lezzetleri tanıttı ve katılımcılara ikram etti. Manisa Gastronomi Derneği, Manisa Turizm İşletmecileri Derneği, Manisa Seyahat Acentaları Derneği ve Magnesia Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla, ziyaretçiler mesir baharatlı yaprak dolma, mesir macunlu kek, mesir baharatlı kurabiye, tescilli taban simidi gibi Manisa mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buldu. Misafirler Manisa’nın 485 yıllık köklü geleneği olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne de davet edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin EMITT 2025’teki katılımı, kentin turizm alanındaki yeni vizyonunu gözler önüne sererken Manisa’nın tarih, kültür ve gastronomi zenginlikleriyle dikkat çekmesini sağladı.