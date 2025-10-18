Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla geçen yıl büyük takdir toplayan "Emekli Pazar Desteği" projesini 2025-2026 dönemi için güncelleyerek yeniden başlatıyor. İhtiyaç sahibi emeklilere aylık ödemelerle toplam 14 bin TL nakdi destek sağlanacak.TEKİRDAĞ (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının en çok etkilediği kesim olan emekli yurttaşların temel gıda harcamalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Desteğin, Tekirdağ ilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik olduğu belirtildi.

Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen proje büyük bir başarıyla sonuçlanmış, toplam bin 8 ihtiyaç sahibi emekliye 12 milyon 96 bin TL nakdi destek sağlanmıştı. Bu yılki destek miktarı ise geçen yıla göre artırılarak 14 bin TL olarak belirlendi.

CANDAN BAŞKAN: “DAYANIŞMA RUHUYLA EMEKLİMİZİN YANINDAYIZ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projenin sadece ekonomik bir yardım değil, aynı zamanda bir dayanışma mesajı olduğunu vurgulayarak, “Emeklilerimiz, bu ülkenin kalkınmasına yıllarını vermiş değerli büyüklerimizdir. Artan hayat pahalılığı karşısında zorlanan emeklilerimizin alım gücünü artırmak ve onlara nefes aldırmak en temel sorumluluğumuzdur. Geçen yıl 12 bin TL olarak başlattığımız ve binlerce emeklimizin yüzünü güldürdüğümüz bu desteği, bu yıl 14 bin TL olarak sürdürüyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, emeklilerimizin pazar alışverişlerine ve temel ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz, büyük bir aile olarak, emeklimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Emekli Pazar Desteği için başvurular, 20 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında online olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi olan tekirdag.bel.tr üzerinden alınacak. Başvurular, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden titizlikle incelenecek ve Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu tarafından hak sahipleri belirlenecektir. Destek ödemeleri, hak sahiplerinin banka hesaplarına aylık ödemelerle toplam 14 bin TL olarak yatırılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru süreci tekirdag.bel.tr adresinden takip edilebilir. Ayrıca bilgi almak için Alo 153 Candan Çözüm Merkezi’ni arayabilirsiniz.