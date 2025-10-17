Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında büyük ilgi gören “Kaleiçi Çarşısı’nda Emek ve Alın Teri” sergisini bu kez şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlarla buluşturdu.DENİZLİ (İGFA) - Küratörlüğünü Bekir İnce’nin üstlendiği sergide, Kaleiçi’nin köklü çarşı kültürü ve zanaatkârların emek dolu hikâyeleri fotoğraf karelerine yansıdı.

Bayramyeri Meydanı’nda ilk kez sergilendiğinde yoğun ilgi gören çalışma, şimdi yolculuğa çıkan vatandaşlara geçmişin izlerini ve el emeğinin değerini hatırlatıyor.

Sergide, ustaların yıllara dayanan meslek birikimleri, çarşı esnafının samimi portreleri ve zanaat geleneğinin kente kattığı kültürel miras gözler önüne seriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleşen bu özel sergi, kentin tarihi dokusunu yaşatan zanaatkârların hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.