TOKİ, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da 7 bin 459 konutun ihalesini tamamlayarak inşasına başladı. Konutlardan 3 bin 621’inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Elbistan’ın Karaelbistan Mahallesi’nde ise ihalesi yapılan 2 bin 365 konutun tamamı tamamlanarak teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkımların yaşandığı kentte yeniden ihya ve inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş’ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmeyi sosyal medya hesabından videolu olarak "İşte eser meydanda..." notuyla paylaştı.

KARAELBİSTAN MAHALLESİ’NDE TÜM KONUTLAR TAMAMLANDI

TOKİ Uzmanı Taha Selvi, Karaelbistan’da çalışmaların 4 etap halinde yürütüldüğünü, konutların yatay mimaride zemin+5’i geçmeyecek şekilde inşa edildiğini belirtti.

Yeni evlerine yerleşen hak sahipleri devletin herkese el uzattığını anlatan Fadime Doğan ise, “Sıcak suyumuz hazırdı. Elektriğimiz yanıyordu, ocağımız yanıyordu. Evini anlat deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür. Kapımı açtım, sapasağlam. Camdan bakıyorum, yarın buralar yeşillik, güllük gülistanlık olur” diye konuştu.