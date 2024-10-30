Bursa'ya ziyaret gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tarihi Belediye Binası oldu. Burada halk ile buluşan İmamoğlu, yaptığı açıklamada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

İmamoğlu, "Daha 10 gün önce İmralı'dan TBMM'ye açılım yapan akıl İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanını gözaltına alıyor. Bu kişi bir ilim insanıdır. Bu ülkenin üniversitelerinde dekanlık, farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alınıyor.

"HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU HERKES BİLİR"

Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık artık. Bu kurnazlığa gerek yok, bunu yapmayın, ayıptır. Bir belediye başkanını sabah 6'da evinden alıp götürmenin hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Belediye başkanı zaten saat dokuzda mesaisine gidecek ama yok algı yaratacaklar. Her sabaha bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. Yargıyı siyaset dizaynı için kullanan aklın gitme vakti gelmiştir. Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Milletin zengin olduğunu zanneden akıl yapar. Millet yoksul. Yoksulluğu algı ile gizlemeye çalışıyorlar. " dedi.