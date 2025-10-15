Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan Efes Selçuklu çocuklar ve ailelerinden oluşan 22 kişilik ekibin katıldığı kamptan çevre ilçelerden gelen engelsiz çocuklar ve aileleri de yer aldı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engelsiz çocukları izcilikle tanıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Özdere Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde düzenlenen Eşik Sihirli Kapı Yaz İzci Kampı’na aday izci olarak katılan Efes Selçuk’un engelsiz çocukları izciliğe adım atarken doyasıya eğlendiler.



Engelsiz çocuklar ve ailelerinin sosyalleştiği kampta, izcilik ile ilgili temel bilgiler edinen Efes Selçuk’un engelsiz çocukları kamp ateşi, kil çalışması, resim ve sabah sporu ile keyifli zaman geçirdiler.

Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yıl boyu engelsiz çocukların gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Gülbahar Çökmezoğlu; “Engelsiz çocuklarımız merkezimizde düzenlenen kurslarımızda çok başarılı performanslar sergiliyorlar. Bu süreçten çocuklarımızın izcilik ile tanışmasını istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eşik Sihirli Kapı Yaz İzci Kampı’na engelsiz çocuklarımız ve ailelerinden oluşan 22 kişilik bir grup ile katıldık. Çocuklarımız izciliği çok sevdi. Onların mutluluğu bizi de çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne, emeği geçen herkese ve kampta bizimle dostluk kuran İzmir’in tüm engelsiz çocuklarına ve ailelerine teşekkür ederiz” dedi.