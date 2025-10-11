Edremit’in Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımı 1966 Edremitsporun taraftar ürünlerinin satışının yapılacağı EdroStore mağazası, Balıkesirliler Günü olan 10.10.2025 tarihinde, kulübün ana sponsoru Kuzen Grup iş birliğiyle Kipa Akın AVM’de düzenlenen törenle hizmete açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremitspor Kulübü ile Kuzen Grup’un iş birliğiyle hayata geçirilen EdroStore’un açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, Kuzen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güner, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Serdar Akgül, Altınolukspor Kulübü Başkanı Deniz Sarıtaş, Genç Edrolular Taraftar Derneği Başkanı Taner Ökten, Edremitspor teknik heyeti, sporcular, Edremitspor’da geçmiş yıllarda forma giyen eski futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılış kurdelesi, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından kesildi.

“EDREMİTSPORUMUZ PROFESYONELCE YOL ALIYOR”

Açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçtiğimiz sezon 3. Lig’in kapısından döndüklerini hatırlatarak “Artık profesyonel bir planlama ve yol haritası belirledik. Yönetimimizle, taraftarımızla, stadyumumuzla, tribünlerimizle, teknik heyetimizle, sporcularımızla ve destekçilerimizle birlikte dört dörtlük bir şekilde profesyonelce yol alıyoruz. Bugün de taraftar mağazamız EdroStore’un açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Edremit’imize ve kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

“BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, Edremitspor tarihinde bir ilke imza attıklarını vurgulayarak “Amatör ligde mücadele etmemize rağmen, kulüp yönetimimiz, taraftarlarımız, belediyemiz, sponsorlarımız ve halkımızın desteğiyle profesyonel bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Taraftar mağazamızı hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Ertaş’a, ana sponsorumuz Kuzen Grup başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cebeci, Kuzen Grup’un mağazanın işletmesini herhangi bir kâr amacı gütmeden üstlendiğini, elde edilecek tüm gelirin Edremitspor’a aktarılacağını belirtti. Ayrıca EdroStore’un maç günleri Şehit Hamdibey Stadyumu önünde, çarşamba günleri Cumhuriyet Meydanı’nda mobil satış yapacağını, kısa süre içinde online satışa da başlayacaklarını ifade etti.

“BU SENE ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM EKSİKLERİMİZİ GİDERDİK”

Kuzen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güner de açılışta yaptığı konuşmada “Belediye Başkanımıza ve Kulüp yönetimimize, bizi forma göğüs sponsoru olarak layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Biz Kuzen Grup olarak bu topraklardan ekmeğimizi kazanıyoruz ve bu memleketin değerlerine sahip çıkıyoruz. Geçen yıl bir puanla şampiyonluğu kaçırdık. O zaman forma ve atkı alacak bir yerimiz yoktu. Şimdi şampiyonluk için tüm eksiklerimizi tamamladık. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Allah utandırmasın” dedi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

EdroStore’da; forma, şapka, atkı, bere, anahtarlık, kupa, araç kokusu gibi pek çok taraftar ürünü satışa sunuldu. Mağaza, hem Edremitspor’a gelir sağlayacak hem de taraftarların kulübe olan bağlılığını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.