Edirne'de İpsala Belediyesi ve Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen İpsala Halk Plajı, yoğun katılımla hizmete açıldı; vatandaşlar yeni sosyal alana kavuşmanın sevincini yaşadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da yaz aylarının yeni gözdesi İpsala Halk Plajı, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

İpsala Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen plajın açılışına İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni renkli anlara sahne oldu. İpsalalılar, yaz sezonunda serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için modern bir sosyal alana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar, projeyi hayata geçiren Kaymakam Sevgili ve Başkan Kerman’a teşekkürlerini iletti.

Törende konuşan Kaymakam Sevgili ve Başkan Kerman, plajın İpsala’ya kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Edirne Valisi Yunus Sezer ve projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Kerman, “İpsala Halk Plajı’mız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.