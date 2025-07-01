Edirne'de Beğendik Belediyesi tarafından Mecidiye sahilinde kiralanan kumsalda halk plajı çalışmaları hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Sezer’in Mecidiye’deki 40 yıllık sorunu çözdüğünü vurgulayan Gülver, “Mecidiye’de en büyük problem olan karavan ve çadırcıların bir bölgeye toplanması ve barınma ihtiyaçlarının temini başta olmak üzere, 2 kilometrelik sahilde yapılan düzenleme çalışmaları için Sayın Valimiz Yunus Sezer’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gülver, Beğendik Belediyesi Halk Plajı’nda hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Önümüzdeki hafta sonuna plajımız hazır olacak. Saros Körfezi tutkunlarına gönüllerince tatil yapabilecekleri bir plaj hazırlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Milli Emlak’tan kiralamış oldukları 95 dönüm alanın iki parselinde belediye halk plajı olarak başta Beğendikliler olmak üzere tüm tatilcilere hizmet vereceklerini söyledi.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Gülver, “Önümüzdeki hafta sonuna plajımız hazır olacak ve Saros Körfezi tutkunlarına gönüllerince tatil yapabilecekleri bir plaj hazırlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Gülver, plajın, 350 metre uzunluğunda ve yaklaşık 30 dönüm alanı kapsadığını söyledi.

SAYIN VALİMİZ 4O YILLIK SORUNU ÇÖZDÜ

Edirne Valisi Sezer’in Mecidiye’deki 40 yıllık sorunu çözdüğünü vurgulayan Başkan Gülver şöyle devam etti; “Mecidiye’de en büyük problem olan karavan ve çadırcıların bir bölgeye toplanması ve barınma ihtiyaçlarının temini başta olmak üzere, 2 kilometrelik sahilde yapılan düzenleme çalışmaları için Sayın Valimiz Yunus Sezer başta olmak üzere, Sahillerden Sorumlu Vali Yardımcımız Ömer Sevgili, İl Özel İdare Genel Sekreteri Vali Yardımcımız Batuhan Ciğerci ve İl Özel İdaremizin ekiplerine ve ESTAB’a çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Keşan Belediyemiz ile Mecidiye Muhtarlığımız ve Beğendik Belediye personelimize ifade etmek istiyorum.”

3 GİRİŞİMCİ HİZMET VERECEK, 1 PARSEL DE ÜCRETSİZ

İlk kiralanan 95 dönümlük alanda 3 girişimci faaliyet gösterecek. 15 dönümlük bir parsel de ücretsiz alan olarak hizmet verecek.

Sahil herkese açık, sadece güneşlik ve şezlonglar ile duş ve wc’leri kullananlar makul ücretler ödeyecek.

KEŞAN BELEDİYESİ’NİN BIRAKTIĞI ALAN DA BEĞENDİK BELEDİYESİ’NE KİRALANDI

Öte yandan Keşan Belediyesi’nin kiralayıp vazgeçtiği yaklaşık 60 dönüm alanın da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Beğendik Belediyesi’ne kiralama işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.