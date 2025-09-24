Edirne Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig 2025-2026 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi. Keşan ve çevre takımları yeni sezonda mücadele edecekleri gruplarda yerlerini aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025-2026 sezonu için Edirne'de amatör liglerde kura çekimi yapıldı. Edirne Süper Amatör ve 1. Amatör Lig grupları belirlendi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlediği toplantıya kulüp temsilcileri katıldı.

Süper Amatör Lig A Grubu'nda; Osmanlıspor, Aşçıoğlu, Anafartalarspor, Kırcasalihspor, Keşanspor, Çarşıspor, Ata Gençlik, Yeni İmaretspor, İpsalaspor, Lalapaşaspor takımları yer aldı.

Aynı gün çekilen kurada 1. Amatör Lig de iki grupta şekillendi.

Buna göre A Grubu'nda; Uzunköprü Dereköyspor, Keşan İdmanyurdu, Subaşıspor, Havsa Yenimahallespor, Saraçhanespor Ayşekadınspor, Kirişhanespor, Kurtuluşgücüspor yer alırken, B Grubu 18 Kasımspor, Keşan Kültürspor, Yeni Karpuzluspor, Süloğluspor, Karaağaç Ardaspor, Kazanovaspor ve Şükrüpaşaspor'dan oluştu.

26 Ekim 2025 Pazar günü başlayacak Edirne Süper Amatör Lig’de ilk hafta oynanacak maç programı ise şöyle;

Anafartalarspor – Ata Genç

Kırcasalihspor – Osmanlıspor

Keşanspor – İpsalaspor

Çarşıspor – Yeni İmaretspor

Aşçıoğluspor – Lalapaşaspor

Bu arada 1. Amatör Lig’de de maçlar 9 Kasım Pazar günü başlayacak.