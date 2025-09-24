İstanbul’un önde gelen sokak lezzetleri markalarından Dirty Hands, Kanyon’un kalbinde yer alan JJ Pub Kanyon’da misafirleriyle buluştu. Bu yeni iş birliği sayesinde ziyaretçiler, hem öğle hem de akşam saatlerinde Dirty Hands’in imza lezzetlerini deneyimleme fırsatı buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Canlı müzik ve eğlencenin vazgeçilmez adresi Jolly Joker Pub Kanyon, artık Dirty Hands’in özgün burgerleri ve atıştırmalıklarıyla daha da zenginleşiyor.

Öğle saatlerinde arkadaşlarla keyifli bir buluşma için pratik ve lezzetli bir seçenek sunan Dirty Hands, akşamları ise müzik ve eğlencenin eşlik ettiği özel bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Dirty Hands, sokak lezzetlerini özgün bir yorumla sunarken, Jolly Joker Pub Kanyon’un dinamik atmosferine de yepyeni bir tat katıyor. Böylece Kanyon misafirleri, aynı mekânda hem kaliteli müzik hem de eşsiz lezzetleri bir arada yaşayabiliyor.