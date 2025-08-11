Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye’de kuraklığın tarım sektörünü vurduğunu ve özellikle Trakya’da çiftçilerin büyük zarar gördüğünü belirtti. Ün, geçmişte uygulanan kuraklık desteğinin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ürün kaybı üzerinden destek verilmezse ayçiçeği ekecek üretici kalmayacak” dedi.EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Ediz Ün, ülke genelinde artan kuraklık felaketinin tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtığını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık haritalarına göre Trakya Bölgesi’nin her dönemde şiddetli kuraklık yaşadığını belirten Ün, “Edirneli çiftçiler son 5 yıldır kuraklıkla mücadele ediyor. Bazı tarlalarda buğday, arpa ve ayçiçeği kalmadı; biçerdöver giremeyecek durumda araziler var. Çiftçinin dayanacak gücü tükendi” dedi.

“KURAKLIK DESTEĞİ YENİDEN UYGULANSIN”

Ün, 2021’de yüzde 30 ve üzeri kayıp yaşayan çiftçilere dekar başına yüzde 10 zarar için 10 TL, yüzde 100 zarar için 100 TL destek sağlandığını hatırlatarak, bu modelin yeniden uygulanmasını önerdi. Ancak farklı bir yöntem gerektiğini vurgulayan Ün, “Kuraklık dışı son 5 yılın dekar verim ortalaması alınmalı, kayıp miktarı Trakya Birliği’nin alım fiyatı üzerinden ödenmeli. Ürün yoksa fiyatın anlamı yok. Aksi takdirde her yıl 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu veya 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal ederiz,” diye konuştu.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin orman yangınları, zirai don ve kuraklık gibi afetleri artırdığını belirten Ün, AK Parti’yi eleştirdi: “AK Parti, üretimi desteklemek yerine hazine garantili rant projelerine odaklandı. Ekonomik krizin temelinde bu basiretsiz politikalar var. Çiftçi, ithalat kararlarıyla eziliyor, kanuni destekler eksik, ürün para etmediğinde müdahale edilmiyor. Çiftçi devletini yanında görmek isterken, karşısında onu yok sayan bir iktidarla karşılaşıyor.”

“28 MİLYAR DOLARLIK İTHALATLA NE YAPILIRDI?”

Ün, AK Parti döneminde 45 milyon ton ayçiçeği ithalatına 28 milyar dolar ödendiğini belirterek, “Bu parayla deniz suyunu içme ve sulama suyuna çevirecek tesisler kurulabilirdi. Edirne’de barajlar, göletler ve altyapı projeleri sürekli ertelendi. Çiftçi susuz, tarlalar boş kaldı. Doğaya uyumlu ve geleceği garanti altına alacak projeler için ne zihniyetleri ne de kabiliyetleri var,” dedi.

“ÜRÜN KAYBINA GÖRE DESTEK ŞART”

26 Ekim 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yağlık ayçiçeği prim desteğinin ton başına 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Ün, “Bu destek bir defaya mahsus artırıldı, ancak kuraklığın etkisi çok daha büyük. 2023’teki fark prim desteği, ürün kaybı miktarı hesaplanarak ve 28 TL’lik ürün değeri baz alınarak verilirse çiftçinin kaybı telafi edilebilir. Aksi halde ayçiçeği ekecek üretici bulamayız,” uyarısında bulundu.