Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, kendi hazırladıkları etkinliklerle Filistin halkına destek mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’daki farklı okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla afişler hazırladı, pano çalışmaları yaptı ve tematik sunumlar düzenledi.

Bazı okullarda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, barış ve dayanışma mesajları içeren kısa gösteriler sahnelendi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliklerin amacının öğrencilere barış, empati ve insan hakları bilinci kazandırmak olduğunu belirtti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin duyarlılığını artırmak, küresel sorunlara karşı bilinç oluşturmak ve dayanışma ruhunu geliştirmek hedeflendi.

Okullarda düzenlenen farkındalık etkinliklerinde öğrenciler, Filistin halkına yönelik saldırılara karşı barış ve kardeşlik çağrısı yaptı

Öğrenciler, “Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız” mesajıyla Filistin’e desteklerini dile getirdi.