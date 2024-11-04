Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda son iki gün içinde, iki farklı şüphelinin üzerinde toplamda 85 adet sentetik ecza ele geçirildi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki gün içinde yapılan operasyonlarda iki farklı şüphelinin üzerinde toplamda 85 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan biri Yeni Mescit Mahallesi Leylak Sokak'ta M.G. adlı şahıs ile Barut Sokak'ta durdurulan M.T. adlı şahsın üzerlerinde yapılan aramada sentetik eczalara el konuldu.

Her iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.