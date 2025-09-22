Edirne'nin Keşan ilçesinde hayırsever Ercan ve Emel Ersoylu’nun desteğiyle tadilatı tamamlanan Ali İhsan Çuhacı Anaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Törene ilçe protokolü, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da, hayırsever Mali Müşavir ve Muhasebeci ve Keşan eski belediye meclis üyesi Ercan Ersoylu ile emekli öğretmen eşi Emel Çuhacı Ersoylu’nun desteğiyle tadilatı tamamlanan Ali İhsan Çuhacı Anaokulu’nun gerçekleştirildi.



Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, okul müdürü Mehmet Yılmaz, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’na kazandırılan ve hayırseverlerimizin desteğiyle tamir ve tadilatı tamamlanan anasınıfı binasının eğitime yapılan her yatırım gibi aslında geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğunu ifade etti. Kemik, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, modern ve güvenli bir ortamın sağlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

KAYMAKAM MERCAN’DAN TEŞEKKÜR

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da, eğitime katkılarından ötürü hayırsever Ercan ve Emel Ersoylu çiftine teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mercan ve beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin neşesi ve heyecanı törende renkli görüntüler oluşturdu.