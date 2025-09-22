Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu açılış karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa’yı sahasında konuk eden Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 89-58’lik galibiyetle ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Son iki sezonda play-off oynama başarısını gösteren ve bu yıla da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında sahasında Darrüşafaka Lassa’yı konuk etti. Şampiyonluğu hedefleyen ve iyi bir hazırlık döneminin ardından lige başlayan temsilcimiz, ilk maçından üstün bir oyunla maçtan galip ayrıldı.

Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde karşılaşmaya Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Erdi Gülaslan ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 21-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmadaki sertlik dozunu artıran ve hücumda yıldızlarından skor bulmaya devam eden temsilcimiz, devreye 47-28 üstünlükle gitti.

ROBERTO GALLİNAT’TAN 19 SAYI

Üçüncü ve dördüncü periyotta da elde ettiği üstünlüğü bırakmayan ve farkı açmaya devam eden Çayırova Belediyesi, mücadeleden 89-58 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 19 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 18, Berkay Candan’ın 16 ve Hakan Yapar’ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden ve sezonun açılış maçında takımı yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sezonun ilk karşılaşmasında basketbol takımımızı yalnız bırakmadık ve maçı da galibiyetle tamamladık. Tebrikler takım” açıklamasında bulundu.

Çayırova Belediyesi, ligin ikinci hafta karşılaşmasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk olacak. Karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak.