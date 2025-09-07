Düzce'de yağışlı hava Anadolu Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kazalara sebep oldu. Kazalarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Olaylar 5 noktada gerçekleşti, yetkililer sürücüleri hız konusunda uyardı ve toplu taşıma çağrısı yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de etkili olan yağışlı hava, Anadolu Otoyolu üzerinde çok sayıda trafik kazasına yol açtı. Farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalarda toplamda 30 araç zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Olay, otoyolun 5 ayrı noktasında meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüler direksiyon hâkimiyetini kaybedince peş peşe kazalar yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri morga götürüldü.

Kazaların meydana geldiği bölgelerde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülere “Hızınızı düşürün, takip mesafesini koruyun ve trafik kurallarına uyun” uyarısında bulundu.