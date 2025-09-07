Manisa Gölmarmara’da, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı süt ve süt ürünlerine kolayca ulaşabilmesi için Halk Mandıra hizmete açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Mandıra, Gölmarmara’da düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

İlçede uygun fiyatlı süt ve süt ürünlerine kolay ulaşım imkanı sunan Halk Mandıra açılış törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Feridun Sevenbige, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Gölmarmaralılar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, “Bugün Gölmarmara’nın 103’üncü kurtuluş yıl dönümünde Halk Mandıra’yı açmanın gururunu yaşıyoruz. Halk Mandıra’nın benim için ayrı bir yeri var. Ferdi Başkanımızla iyi bir dostluğumuz vardı. Manisa’daki 14 belediye başkanı ile diğer illerde kıskanılan bir belediye anlayışımız vardı. Her gittiğimiz yerde Manisa’dan bahsediyorlardı. Bunu sağlayan da Ferdi Başkanımızdı. Bir gün birlikte oturduğumuzda ‘bizim bir an önce Halk Mandıra açmamız lazım’ demişti. Ferdi Başkanımız çocukları çok severdi. ‘Çocukların gelişimi için de süt ve süt ürünlerine ulaşım birinci önceliğimiz olmalı’ demişti. Ben de kendisine şu an açmış olduğumuz binayı Büyükşehir’e devredebileceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu herkesin çok yakından tanıdığını söyleyen Başkan Cem Aykan, “Kendisi bizim takım kaptanımız. Göreve geldikten sonra yıllardır söz verilip de yapılmayan yollarımızda çalışmalar başladı. Besim Başkanımızın takım kaptanlığında Manisa’da özlenen belediyeciliği geri getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Gölmarmara’nın 103’üncü kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Türkiye’de sosyal demokrat belediyecilik anlayışı 2019 yılında İstanbul ve Ankara’da başladı. Manisa’da bizim 4 ilçe belediyemiz vardı, bu 4 ilçe belediyesinde başladı. 2024 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni Ferdi Başkanımızla kazandıktan sonra tüm Manisa gerçek anlamda sosyal demokrat belediyecilikle, sosyal belediyecilikle buluştu. Halk Mandıra da bunlardan sadece bir tanesi” dedi.

“PROJENİN EN BÜYÜK MİMARİ FERDİ BAŞKANIMIZ”

Esnafa rakip olmak gibi bir amaçlarının olmadığının altını çizen Başkan Besim Dutlulu, “Ama ülke çok büyük bir ekonomik kriz altında. Sosyal belediyecilik anlayışıyla buna sırtımızı dönmemiz mümkün değildi. Bu bakımdan Gölmarmara halkının kaliteli ürünlere uygun fiyatla ulaşması için çok güzel bir proje. Bu projenin en büyük mimarı Ferdi Başkanımız. Allah’tan rahmet diliyoruz. Projenin bir önemli mimarı da Cem Başkanımız. En kıymetli yeri bize tahsis etti, birçok konuda bize destek oldu, kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.