Düzce'de bir otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüje çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- Sakarya D-100 karayolu Sakarya istikametinde meydana gelen kazada A.K. idaresindeki otomobil sürücüsü yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çıkıp durabildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol aracın çekici yardımıyla kaldırıması sonrasında normal akışına döndü.