Düzce Atatürk Bulvarı Çoban Mevkii'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada kadın sürücü Z.A. yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Atatürk Bulvarı Çoban Mevkisinde Z.A. idaresindeki 68 AFA 687 plakalı otomobil ile 81 AEM 787 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Z.A. İsimli kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Z.A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.