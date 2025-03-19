Düzce'de eski Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamircisi dükkandaki yanan sobaya benzin dökmek istedi. Bir anda parlayan işyerinde alevlerin ortasında kalan esnafın montu tutuştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kültür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi Sitesinde bir otomobil tamircisi E.T., dükkandaki yanan sobaya benzin dökmek istedi.

Benzini dökmesiyle soba bir anda parlarken, alevlerin ortasında kaldı.

Olayda E.T'nin montu tutuşuren, dükkanda bulunan arkadaşlarının yardımı ile yaralanmaktan kurtuldu.

İş arkadaşlarını kurtaran esnaflar, sobadan yayılan alevleri söndürerek dükkanın yanmasını önlediler.

Sobaya benzin döken kişi E.T.