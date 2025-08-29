Düzce’de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, silobas ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Ankara istikameti Öztürkler Kavşağı yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, D.E. yönetimindeki 06 BZG 110 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 67 SG 267 plakalı slobas çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.