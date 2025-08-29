Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, 6-14 Eylül tarihleri arasında kentin kültür ve sanat yaşamına renk katacak. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek festival, 6 Eylül’de Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacakANTALYA (İGFA) - Antalya Muratapaşa'da Atatürk Kent Meydanı’nda 6-14 Eylül tarihlernde gerçekleşecek festival, Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacak.

Açılış gecesinde Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkirazsahne alacak.

Memleket özlemi çekenleri aynı meydanda buluşturacak festivalin ikinci gününde, Karadeniz Gecesi düzenlenecek. GecedeKaradeniz ezgilerini Batı müziğiyle harmanlayarak kendine özgü bir müzikal tarz benimseyen kemençenin genç virtiözü Ekin Uzunlar sahne alacak. Ayrıca gecede Orhan Çavuş “Horon Zamanı” gösterisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

FESTİVAL PROGRAMI FARKLI YÖRELERİN KÜLTÜRLERİYLE RENKLENECEK

Muratpaşa Kent Meydanı’nda düzenlenecek Yöreler Renkler Festivali, her akşam farklı bir yörenin ritim ve ezgileriyle Antalyalılara kültürel bir şölen yaşatacak.

• 6 Eylül – Doğu Anadolu Gecesi: Sabahat Akkiraz, Ali Gündüz, Hüseyin Uğurlu

• 7 Eylül – Karadeniz Gecesi: Ekin Uzunlar, Baran ile Horon Zamanı

• 8 Eylül – Ege-Marmara Gecesi: Ateş Ali, Mehmet Yenigün

• 9 Eylül – Akdeniz Gecesi: Asi Ezgileri Topluluğu, Hüseyin Çabuk, Mehmet Koparan, Kafkas Halk Oyunları Topluluğu

• 10 Eylül – Komşu Ülkeler Gecesi: Görkem Durmaz

• 11 Eylül – İç Anadolu Gecesi: İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Pınar Okumuş, Yusuf Deniz

• 12 Eylül – Güneydoğu Anadolu Gecesi: Baynuri, Canan Kavut, İhsan Güvercin ve sıra gecelerinin ustası Zekeriya Ünlü

Festival kapsamında Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her gece farklı yörelere özgü dans gösterileri sunacak. Kent meydanında kurulacak stantlarda ise 73 dernek, memleketlerinin yöresel yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalarla ziyaretçilere adeta küçük bir Türkiye turu yaşatılacak.