Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesi Çatalçam köyü ormanlık alanda seyir halinde olan traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A. Yöndem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, traktörde bulunan Kemalettin Yöndem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.