İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Berkay, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi otoparkında müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Berkay'ın sahne aldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde sağanak yağışa rağmen binlerce kişi konser alanını doldurdu.

Yağmurun altında şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, enerjisi ve performansıyla göz dolduran Berkay’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Pop müziğin sevilen ismi, sahnede seslendirdiği hit parçaları ve güçlü sahne performansıyla festivale damgasını vurdu.