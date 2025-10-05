Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamayı ve kentin tarihsel mirasını dünya ile buluşturmayı sürdürürken, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki 30 kişilik heyet, kültür yolu gezisi kapsamında ziyaret ettikleri Kayseri’ye hayran kaldı. Heyet, Kayseri Kalesi içerisindeki Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkiler ve kültürel diplomasi kapsamında önemli bir ziyarete daha ev sahipliği yaptı. Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Kim Teknoloji Genel Müdürü ve aynı zamanda Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosu Murat Sert ile birlikte 30 kişilik heyetle Kayseri’yi ziyaret etti.

Kültür Yolu gezisi kapsamında, Türkiye'nin en önemli açık hava müzelerinden biri konumunda olan Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi gezildi. Müze gezisi sırasında, Kayseri Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız tarafından heyete kapsamlı bilgiler verildi. Yıldız, “Son arkeolojik gelişmeler doğrultusunda yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip olan Kayseri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan protokol ile bu tarihi bina müzeye dönüştürülerek şehrimize kazandırıldı” dedi.

Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen, Kayseri’nin tarihsel zenginliğine hayran kaldığını belirterek, “Öncelikle burada inanılmaz olan şey gerçekten çok uzun bir tarihinin olmasıdır. Burada Kayseri’nin merkezinde bu tarihin hepsini bulabilmek bir hazine gibidir. Tarihin bütün katmanlarını barındıran şu kaleye bakın, bu çok etkileyici. Kayseri’nin tarihi çok iyi yansıttığını biliyorum. Burası ticaretin insanları birleştirmenin, medeniyetin önemli bir merkezidir. Burada bulunmak ve burayı ziyaret etmek gerçekten harika” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hamalainen ve heyetine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamaya ve kentin tarihsel mirasını dünya ile buluşturmaya aralıksız devam ediyor.