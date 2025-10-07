Düzce Üniversitesi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarak metrelerce sürüklendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi kavaşğında meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücülerin yardımına koşarak araçtaki kişileri çıkarmaya çalıştı.
Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler, yol güvenliğini sağlayarak trafiği kısa süreli kontrollü şekilde yönlendirdi.
Kaza dolayısıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Kavşağı’nda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.