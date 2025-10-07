Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla Sanat ve Beceri Atölyeleri düzenliyor. 12 hafta boyunca sürecek olan atölyeler, çocuklara ücretsiz olarak sunulacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan atölyelerde; el sanatları, oyuncak yapımı, geri dönüşüm tasarımı ve Karagöz-Hacivat gibi etkinlikler yer alıyor.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölyeler ile çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve özgün düşünmelerini desteklemek, sanat aracılığıyla duygusal farkındalık ve ifade gücü kazandırmak, el becerilerini ve ince motor gelişimini güçlendirmek, paylaşma ve birlikte üretme kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel değerlerimizi tanıtarak çevre bilincini artırmak hedefleniyor.

Tüm çocukları atölyelere davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onları sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak bizim için önemli bir konu. Sanat ve Beceri Atölyeleri ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda ekip çalışmasını, paylaşmayı ve çevre duyarlılığını da öğreniyorlar. Tüm çocuklarımızı bu renkli ve öğretici yolculuğa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.