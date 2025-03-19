Düzzce'de Beyciler Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yayalara çarptı. 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nim Beyciler Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ kavşağında sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 34 FCH 717 plakalı otomobil yol kenarındaki yayalara çarptı.
Çarmanın etkisiyle yere savrulan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.