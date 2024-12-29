Düzce merkez Darıcı mahallesinden sanayi istikametine giden yeni açılan yolda B. Aksoy idaresindeki 81 ADS 584 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki tarlaya devrildi.DÜZCE (İGFA) - Yakınındaki inşaat işçilerinin yardımıyla düzeltilen araçtan sürücü çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı B.Aksoy ambulans ile Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.