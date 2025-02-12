Düzce'de yaklaşık 450 daireli sitede bina girişinin otopark olarak kullanılıp kapatılması, acil durumda ambulans ve itfaiye girişini kapatması site sakinlerini isyan ettirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkezde Körpeşler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 450 daireli Aşiyan Konakları adlı sitenin bina girişi otopark olarak kullanılarak kapatıldı.

Acil durumda ambulans ve itfaiye girişini kapatması site sakinlerini isyan ettirdi.

Daha öncede yönetime defalarca kez bu durumu bildirdiklerini söyleyen sakinler, "İlla bir cana bir şey mi olması lazım. Önlem alınması için ne olması gerekiyor? Acil bir hastamız olsa ambulansın sedyesine geçecek yer yok hastamıza birşey olsa bunun hesabını kim verecek? Yakın zamanda Bolu'da otel yandı. Allah korusun biz nasıl çıkacağız binadan" diyerek tepki gösterdi.

Site sakinleri yetkililerden bu konuya çözüm bulmasını bekliyor.