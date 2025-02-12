Fransa ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları’nda,atış sırasındaki duruşu ve elde ettiği başarılı sonuçla tüm dünyanın tanıdığı milli atıcı Yusuf Dikeç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile herkesin konuştuğu ikonik pozunu verdi.ANKARA (İGFA) - Milli atıcı Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okullarında katıldıkları "Şampiyonlarla İlham Veren Buluşma" programı öncesinde, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret etti.

Rektör Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı yöneticilerinin de katıldığı görüşmede, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan havalı silahlar poligonunun atıcılık sporuna katkıları değerlendirilirken; genç sporcuların yetiştirilmesi, branşın daha geniş kitlelere yayılması ve atıcılık sporunun akademik düzeyde daha fazla desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Ünüvar, milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’ı atıcılık alanındaki başarılarından dolayı tebrik ederken, milli atıcıların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade etti. Ünüvar, bu başarıların hem atıcılık alanında hem de diğer sporbranşlarındaartarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ülkemize bu kategorideki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran;eli cebinde, kendinden emin pozuyla da tüm dünyada tanınan bir sporcu haline gelen Yusuf Dikeç ise, atıcılığın ülkemizde yaygınlaşması ve başarı oranının artırılabilmesi için üniversitelerde de bazı çalışmalar yapılabileceğini belirterek, önerilerini dile getirdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya da federasyonun atıcılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verirken Rektör Ünüvar, görüşme sonunda Federasyon Başkanı Kocakaya ve milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’a Ankara Üniversitesinin sembolü Güneş Kursu hediye etti.

Ziyaret sonunda, olimpiyat madalyalı atıcı Yusuf Dikeç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel ile birlikte, tüm dünyanın konuştuğu ikonik pozunu verdi.