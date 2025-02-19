Düzce'de dur ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Olay, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında yaşandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri 41 AGF 107 plakalı Şevket Can Ç. adlı araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücü uygulama noktasından kaçmak istediği sırada polis memuru Osman G.’ye çarparak polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.

Kaçan sürücü Şevkat Can Ç., polis ekiplerince Öztürkler Kavşağı'nda yakalanırken, kazada yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan polis memuru Osman G. ise Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.