Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir alüminyum fabrikasında, taşeron firmanın hazırladığı tavuk yemeğinde ölü sinek bulunması işçilerin tepkisine neden oldu. Çalışanlar, daha hijyenik yemek hizmeti talep etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında, yemekhanede servis edilen öğle yemeğinde skandal bir olay yaşandı.

Taşeron firmanın hazırladığı tabldotta yer alan tavuk yemeğinde ölü bir sinek fark eden işçiler, büyük şaşkınlık ve öfke yaşadı.

Olay üzerine birçok işçi yemeğini yarıda bırakarak duruma tepki gösterdi.Yaşanan bu olay, fabrikada yemek hizmetlerinde hijyen ve denetim eksikliğini gözler önüne serdi.

İşçiler, yemeklerin daha hijyenik koşullarda hazırlanması ve düzenli denetlenmesi için fabrika yönetimi ve yetkililere çağrıda bulundu.