Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde 55 yaşındaki Basri Odabaş’tan haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de 55 yaşındaki Basri Odabaş’tan haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre, Odabaş’tan gece saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumdan endişe ederek jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Basri Odabaş’ın en son görüldüğü noktadan itibaren arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.