Düzce ile Yığılca ilçesi arasındaki bağlantı yolunda meydana gelen kazada bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Dutlar köyü mevkisindeki keskin virajda gerçekleşti. TIR’ın devrilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sırasında yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

TIR’ın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bölgedeki yol şartlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Adil Eren’e gönderme yaparak, “Ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.