Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Topluluk Forumu (ICF) değerlendirmesinde 2025 yılı için “Dünyanın En Akıllı 7 Topluluğu (TOP7)” arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'de bu unvanı alan ilk şehir olan Bursa, “Bursa TOP7 Sertifika Töreni” ile gururu kutladı. Törende, şehrin inovasyon, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi alanındaki projeleri öne çıktı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Dünya genelinde şehirlerin inovasyon, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi kriterleri kapsamında değerlendirildiği Akıllı Topluluk Forumu ICF sürecinde, Bursa büyük bir uluslararası başarıya imza atarak, 2025 yılı için "Dünyanın En Akıllı 7 Topluluğu (TOP7)" arasında yer almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bursa TOP7’ sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın 8 bin 500 yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluşma noktası olduğunun altını çizerken, "Bu mirası akıllı şehir vizyonuyla geleceğe taşıyoruz. Türkiye’de bu başarıyı elde eden ilk şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuğun sahibi Bursa halkıdır” dedi.

Başkan Bozbey, ücretsiz Bursa Wi-Fi, Bursa Cepte, Bursa Kart mobil, Kadınlar Kulübü, Gençlik Kulübü, Engelsiz Kulüp, hafriyat yönetim sistemi ve Bizim Bursa uygulamaları gibi projelerle dijital ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, yapay zeka destekli adaptif kavşaklarla bekleme sürelerini yüzde 28 azalttıklarını, akıllı bulvar projeleriyle kenti geleceğin laboratuvarına dönüştürdüklerini vurgulayan Bozbey, Bursa Veri Merkezi, açık veri platformu ve afet erken uyarı sistemleri gibi yatırımların devam ettiğini, hedeflerinin “Yılın Akıllı Topluluğu” unvanını kazanmak olduğunu söyledi.

ICF Yöneticisi John G. Jung ise, ICF, şehirlerin iş birliğini ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağladığını ifade ederek, "Bursa, 200 şehir arasında hızla öne çıkarak TOP7’ye girdi. Bu, marka değerinizi artıracak ve yatırım çekmenizi sağlayacak” dedi.

Türkiye’den İzmir ve Konya’nın da yer aldığı ICF ağında, Bursa’nın başarısı uluslararası arenada yankı buldu.