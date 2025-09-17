Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurs merkezleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazır.MERSİN (İGFA) - Deneyimli eğitim kadrosu ve kapsamlı destekleriyle öğrencilerin yanında olan Büyükşehir, bu yıl da gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

32 Merkezde Ücretsiz Eğitim İmkanı

İl genelinde 21’i LGS, 11’i YKS hazırlık olmak üzere toplam 32 kurs merkezi hizmet veriyor. Ekonomik nedenlerle özel eğitim desteğine erişemeyen öğrencilere ücretsiz eğitim fırsatı sunan merkezler, hafta içi ve cumartesi günleri açık olacak şekilde planlandı. 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri bu merkezlerde ücretsiz eğitim alabiliyor.

Bugüne kadar 26 bin 527 öğrenci üniversiteye, 11 bin 459 öğrenci ise liseye hazırlık programlarından faydalandı. Yeni dönemde ise 2 bin 455 öğrenci üniversiteye, 5 bin 598 öğrenci liseye hazırlık eğitimlerine başladı.

Kurs merkezlerinde öğrencilere soru bankaları, yaprak testler ve deneme sınavları gibi akademik materyallerin yanı sıra; rehberlik hizmetleri, meslek tanıtım seminerleri, bilgi yarışmaları, motivasyon etkinlikleri ve üniversite gezileri gibi sosyal faaliyetler de sunuluyor. LGS grubundaki öğrencilere öğle yemeği desteği sağlanırken, tüm öğrencilere çorba ikramı yapılıyor. Bu uygulamalar sayesinde hem yemek hem de kurs masrafları ailelerin bütçesine katkı sağlıyor.

AİLELER SÜRECE DAHİL EDİLİYOR

Kurs merkezleri, öğrenci-aile iletişimini güçlendirmek amacıyla düzenli veli toplantıları ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sağlık Mahallesi Kurs Merkezi Sorumlusu Arzu Çok, “Her öğrenciye eşit imkân sağlamak amacıyla açtığımız ücretsiz kurs merkezlerimizde; başarı seviyesini artırmanın yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.