Dünya Alpagut Federasyonu, Uluslararası Spor ve Kültür Derneği (ISCA) üyeliği ile küresel bir başarıya daha imza attı. Bu önemli işbirliği, Alpagut dövüş sanatının uluslararası düzeyde tanınmasını artırırken, yeni projeler ve gelişim olanakları için güçlü bir zemin hazırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Alpagut Turan Federasyonu Türkiye As Başkanı Canan Ceylan, bu tarihi adımı değerlendirerek şunları söyledi: “Dünya Alpagut Federasyonu’nun ISCA üyeliği, sadece Alpagut sporu için değil, Türk spor kültürü adına da gurur verici bir adımdır. ISCA ile işbirliğimiz, Alpagut’un uluslararası bir spor markası haline gelmesi yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Kültürümüzü ve spor değerlerimizi dünya ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

"SPOR VE KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Canan Ceylan, bu işbirliğinin Alpagut sporunun değerlerini küresel düzeyde tanıtma konusunda büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı:

“Alpagut, yalnızca bir dövüş sanatı değil, aynı zamanda kültürümüzün bir taşıyıcısıdır. ISCA üyeliğimiz, hem sporun hem de kültürümüzün dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Bu başarı, gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmamız için güçlü bir motivasyon olacaktır.”

YENİ PROJELER VE FIRSATLAR KAPIDA

ISCA üyeliği, Dünya Alpagut Federasyonu’nun daha fazla uluslararası projede yer almasını ve spora katılımı artıran yenilikçi kampanyalar yürütmesini sağlayacak. Bu süreçte Alpagut Federasyonu, global spor camiasında saygın bir konum elde ederek kültür ve spor birlikteliğini güçlendirecek.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Ceylan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu üyelik, sadece bugünün değil, geleceğin spor vizyonu için de bir kapı aralamaktadır. Dünya Alpagut Federasyonu’nun başarısını destekleyen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve gönüllülerimizi tebrik ediyoruz. Gelecekte çok daha büyük başarılarla Alpagut’un adını duyuracağız.”