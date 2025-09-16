Düzce'de kalıcı konutlar Çamlıevler Mahallesi 2. Çamlıevler Caddesi'nde bulunan bir dairede bir hafta önce doğum günü yapılan Muhammet Ali Günaydın doğum günü için alınan helyum gazlı balondan zehirlenip hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre evde yalnız olan 10 yaşındaki Muhammed Ali Günaydın'ın anne babası eve geldiklerinde çocuklarının hareketsiz bir şekilde balonun kafasında olduğunu gördü.

Durumun hemen sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Ambulansla Düzce Üniversitesine Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Günaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.