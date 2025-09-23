Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır’daki özel bir kreşte şiddet iddialarıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Görevden alınan öğretmenlerle ilgili dava sürecine müdahil olunduğunu belirten Bakanlık, konuyu titizlikle takip ediyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır’da bir özel kreşte meydana geldiği iddia edilen şiddet görüntülerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’na gelen şikayet üzerine il müdürlüğünün ilgili kreş hakkında derhal inceleme başlattığını açıkladı.

Açıklamada, şiddet iddialarının çok yönlü araştırılması için Bakanlık tarafından bir muhakkik görevlendirildiği belirtildi.

İddia edilen şiddet olayına karışan öğretmenlerin, kreş yönetimi tarafından olay sonrası görevden alındığı ifade edilirken, devam eden dava sürecine müdahil olduğunu ve konuyu titizlikle takip ettiğini vurgulandı.

Hatırlanacağı gibi, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir özel kreşte görevli öğretmenlerin, çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddiası gündeme gelmiş, çocuklarının davranışlarındaki değişiklikleri fark eden veliler, güvenlik kameralarını inceleyerek şok edici görüntülere ulaşmıştı. Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, ‘düşünme köşesi’ adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedilmişti.