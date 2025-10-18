Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere ve yurttaşlara süt ikram etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ve yurttaşlara süt ve muz dağıtılarak sağlıklı gıdaya erişimin önemi vurgulandı. Etkinlikte ayrıca, gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken broşürler dağıtıldı.

150’den fazla ülkede kutlanan Dünya Gıda Günü, Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor. Diyarbakır’da her yıl düzenlenen bu programla, gıda israfının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, “tarladan sofraya” anlayışıyla üretimden tüketime kadar gıda güvenliği bilinci oluşturmayı amaçlıyor.