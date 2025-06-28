Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde 7 bin 500 metre uzunluğundaki 7 bulvar ve caddeyi, 26 bin ton sıcak asfalt sererek yeniledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent genelinde bakımsız kalan, çevresel ve hava koşulları etkisiyle bozulan ve sürücülerin ulaşım konforunu olumsuz yönde etkileyen bulvar ve caddeleri yenileyerek yurttaşların hizmetine sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Bağlar ilçesindeki Emek Caddesi ile başlattığı asfalt çalışmasını, Ahmet Bilgin Caddesi, Medine Bulvarı, Aydın Arslan Bulvarı, Barış Caddesi, Cezeri Caddesi ve Cengizler Caddesi ile devam etti.

7 bulvar ve cadde yenilenerek hizmete sunuldu

Bulvar ve caddelerde ilk önce yıpranmış asfalt zeminin sökümünü yapan ekipler, bin 100 metre uzunluğundaki Aydın Arslan Bulvarı’na, 4 bin 250 ton; 950 metre uzunluğundaki Barış Caddesi’ne, 2 bin 650 ton; bin 25 metre uzunluğundaki Cengizler Caddesi’ne, 3 bin 550 ton; 310 metre uzunluğundaki Cezeri Caddesi’ne, bin 250 ton; 2 bin 250 metre uzunluğundaki Emek Caddesi’ne, 7 bin 100 ton; 780 metre uzunluğundaki Medine Bulvarı’na, 3 bin 500 ton; bin 40 metre uzunluğundaki Prof. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi’ne, 3 bin 750 ton olmak üzere toplam 7 bin 500 metre uzunluğundaki 7 bulvar ve caddeye 26 bin 50 ton sıcak asfalt serdi. 7 bulvar ve caddeyi, asfaltlayarak halkın hizmetine sunan ekipler, Turgut Özal Bulvarı’nda başlattığı asfalt çalışmasını sürdürüyor.