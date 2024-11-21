Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi kabul edildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda; Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu da görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda bakanlığın milli güvenlik sisteminin temel bir parçası olduğu bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "360 derece dış politika anlayışıyla her kıtada ayak izimizi bulundurmaktayız. Tehditlere karşı dururken fırsatları da aynı anda değerlendirebiliriz." dedi.

Fidan, Türkiye'nin bağımsız ve milli dış politikasının, kadim coğrafyasını ve şanlı tarihini, mirasını, köklü devlet geleneğini, insani ve vicdani değerlerini yansıttığını kaydetti.

Bakanlığa tahsis edilen bütçeyi etkili ve verimli kullandıklarını vurgulayan Bakan Fidan, "2023 yılı Kesin Hesabına göre, Bakanlığımıza toplam 17,8 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu harcamamız 17,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, tasarruf tedbirlerine uyarak etkin şekilde kullandığımız bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 97’dir." dedi. Bakanlığın 2023 yılına ait Kesin Hesabının mali mevzuatta belirlenen şekilde hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiğini dile getiren Fidan, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle Bakanlığa 39 milyar TL (39.035.706.000) ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir." diye konuştu.

Fidan, "6,1 milyar TL'si (6.117.930.000) Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği (AB) programlarına katılım olmak üzere, AB Başkanlığı için 6,8 milyar TL (6.797.254.000), Türk Akreditasyon Kurumu için 394 milyon TL (394.441.000) tutarında ödenek de Komisyonumuzun onayına sunulmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

Harcamaların denetimi konusunda Sayıştay Başkanlığıyla yakın işbirliğini sürdürdüklerini vurgulayan Fidan, Bakanlığın çalışmalarına olumlu katkı sağlayan bulguların dikkatle incelendiğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Bakanlığın bütçesinin kabul edilmesi sonrasında sosyyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Belirsizlikler çağında izlediğimiz kararlı ve güçlü dış politikayla, devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Başta Komisyon Başkanı Sayın Mehmet Muş olmak üzere tüm komisyon üyelerine ve ilgi gösteren diğer milletvekillerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.