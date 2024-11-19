Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun sağlık alanında yaptığı katkılarına Devlet Hastanesi yönetiminden plaketle teşekkür edildi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası'nda Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Devlet Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu bazı tıbbi cihazların ve aletlerin temini konusunda desteğini ortaya koyarak, özellikle ortopedi ve diğer cerrahi branşlarda hizmet kalitesinin artmasına destek oldu.

Hastane yönetimi, bu anlamlı katkılardan dolayı Başkan Ömeroğlu’na teşekkür ederek, kendisine bir plaket takdim etti.

Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Naci Yılmaz; Hastane Müdürü Şükrü Gözalan ve Müdür Yardımcısı Dilek Feyzullahoğlu'nun da hazır bulunduğu plaket takdiminde

Başkan Ramazan Ömeroğlu’nun sağlık alanındaki bu örnek girişiminin Dilovası halkı tarafından da büyük takdirle karşılandığını kaydetti.

Başkan Ömeroğlu, Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları ekiplerince yapılan denetimlerde yüksek puan alan hastane yönetimini ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Ömeroğlu, "Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için üzerimize düşen ne varsa hazırız ve bu minvalde desteğimizi asla eksik etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız herşeyin en güzelini hak ediyor" dedi.