Medya sektörünün hızla dijitalleştiği günümüzde, kullanıcıların kendi tercihlerine göre içerik izlediği çağ başladı. Bu yeni medya döneminin öne çıkan aktörlerinden biri olmayı hedefleyen İsteğe Bağlı Yayıncılar Derneği, sektörün gelişimine yönelik faaliyetlerini ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Merkezi İstanbul’da bulunan dernek, isteğe bağlı yayın sektöründe içerik sunan medya sağlayıcılarını temsil ederek, etik değerler ve içerik haklarının korunması yönünde etkin bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlıyor.

Dernek; Amazon Prime Video, Exxen, GAİN, HBO Max, Netflix, S Sport Plus, Türk Telekom Tivibu ve TV+ katılımıyla oluşturulmuştur.

Dernek adına yayınlanan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi;

“Değerli Basın Mensupları ve Kamuoyunun Dikkatine,

Hepimizin hayatında artık televizyonun ötesine geçen ve alışkanlıklarımızı tamamen değiştiren dijital içeriklerle dolu bir çağda yaşıyoruz. Bugün sizlere, bu büyük dönüşümün tam merkezinde yer alan ve ülkemizde isteğe bağlı yayıncılığın sesi olmayı amaçlayan bir oluşumu tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum: İsteğe Bağlı Yayıncılar Derneği.

Bizler, internetin getirdiği yeniliklerle beraber, isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan medya sağlayıcılarının bir araya gelerek kurduğu bir aileyiz. Amacımız, hızla gelişen yayıncılık dünyasında hem ülkemizi hem de temsil ettiğimiz sektörü en iyi noktaya taşımak; etik standartlardan taviz vermeden, üyelerimizin içerik haklarını koruyarak, kamu kurumları, özel sektör ve akademik çevrelerle köprü kurmak.

Kısa sürede birbirinden farklı ama aynı vizyonu paylaşan üyelerimizin katkısıyla, yasadışı yayıncılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çalışıyor, iletişim sektöründeki gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki mevzuatı, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ediyor; ülkemizde dijital içerik yayıncılığı adına en güncel ve proaktif adımları atıyoruz.

Bunu yaparken yalnızca sektörel meselelerle ilgilenmekle ve çalıştay, seminer, panel ve karşılıklı görüş alışverişinin mümkün olduğu etkinlikler düzenlemekle kalmayıp, önümüzdeki dönemde ek olarak çeşitli yayınlar çıkarmayı ve araştırmalar yapmayı da planlıyoruz. İnanıyoruz ki, bu diyalog ve bilgi paylaşımı, ülkemizde dijital yayıncılık sektörünün uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesini sağlayacak.

Geleceğe umutla bakıyoruz. Hayalimiz Türkiye’nin dijital yayıncılıktaki uluslararası marka gücünü artırmak ve bu alanda öncülük etmek. Dürüstlüğü, şeffaflığı ve etik ilke ve değerleri ön planda tutarak; hem üyelerimizin haklarını savunmaya hem de sektörümüzün gelişmesine katkı sunmaya kararlıyız.

Tüm medya mensuplarını ve kamuoyunu bu heyecana ortak olmaya davet ediyor, iş birliğine, bilgi paylaşımına ve dijital yayıncılığın parlak geleceğine birlikte yürümeye çağırıyoruz.

İnternet sitemiz için;https://ibyd.org/

Sevgi ve saygılarımla,

İsteğe Bağlı Yayıncılar Derneği Başkanı

OKTAY YILMAZ”

Dijital çağın ruhunu yansıtan dernek mesajında, iş birliği ve toplumsal paylaşım çağrısına sıkça vurgu yapıldı.

Sektörden ve kamuoyundan gelen ilgiyle, İsteğe Bağlı Yayıncılar Derneği’nin sektörde öncü rol oynaması bekleniyor.

Dernek, gelişen medya ortamında etik ilkeler ve kolektif vizyon ile dijital yayıncılığın geleceğini şekillendirmeye aday görünüyor.