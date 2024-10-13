DEVA Partisi, Bursa’da etkisini artırmaya devam ederken, partiye katılan önemli isimler sayesinde teşkilatını daha da güçlendiriyor.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi 2. Olağan Genel Kurulu'nda Ali Babacan’ın listesinde yer alan Bursa'dan iki isim dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı’ndaki kariyeriyle başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na kadar uzanan geniş bürokratik tecrübesiyle tanınan Fatih Acar, partinin Bursa'da büyük bir kazanımı oldu. Eski Bursa Baro Başkanı Zeki Kahraman’ın da DEVA Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu’na seçildi.

Göreve geldikleri günden bu yana partinin Bursa’daki yapısını güçlendirmek ve teşkilatın etkinliğini artırmak için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Acar’ın partiye katılımının partinin bölgedeki yükselişi için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Genel Başkanları Babacan'ın yeni dönem listesinde yer alan Fatih Acar ve Zeki Kahraman'ın Bursa için son derece önemli isimler olduğunu ifade eden Öztürk, her iki ismin tecrübeleri ve birikimleri ile DEVA Partisi’nin Bursa’daki varlığını daha da güçlendireceğini kaydetti.