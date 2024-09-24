DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, şiddet olaylarındaki artışa dikkati çekerek, suçların koruyucu ve önleyici tedbirlerle tavizsiz işleyen ve adil uygulamalarla önlenebileceğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - DEVA Parti Milletvekili Elif Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin korkunç bir şiddet sarmalı içinde olduğunu söyledi.

Milletvekili Esen, "Önce Narin, sonra Sıla bebek, şimdi Şeyda polis, bir süre önce saldırıya uğrayan bir Cumhuriyet savcısı. Her gün sokaklarda göz göre göre ölümüne dövülen kadınlar, iki kadın tarafından şiddete uğrayan engelli bir çoban. Hatta son verilerin ortaya koyduğu suça sürüklenmiş çocuk sayısında dramatik artış var." dedi.

"Suçsuz insanlar yıllarca hapis yatarken suç makineleri sokakta cirit atıyor." ifadesini kullanan Esen, bu suçların, koruyucu, önleyici tedbirlerle; tavizsiz işleyen ve adil uygulamalarla önlenebileceğini kaydetti. Esen, "Gençleri madde bağımlılığından kurtarmadan, psikolojik sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getirmeden, meslek eğitimini, müfredatı, yüksek öğrenimi doğru şekilde kurgulamadan bu suçlar durmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çocuklarıyla arabasında yolculuk yaparken trafik ışıklarında durduğu sırada yaşadığı bir gasp girişimini anlatan Esen, bunun temelinde, adaletin örselenmiş olması ve gerçek suçluların mahkemeleri sonuçlanmadan salıverilmesinin bulunduğunu dile getirdi.